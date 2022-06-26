Об этом сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

"Сегодня, 26 июня, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС ВВС США в Лиелварде", – говорится в сообщении.

Известно, что Испания в конце мая планировала разместить в Латвии дополнительно 100 военнослужащих и батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в рамках наращивания присутствия НАТО в балтийском регионе.

21 мая стало известно, что США намерены покинуть в Европе 100 тыс. своих воинов. Число может также временно расти, если НАТО решит провести дополнительные военные выучки в регионе. Чиновники Пентагона говорят, что США могут добавить дополнительные базы в Европе, если ситуация с безопасностью изменится к худшему.

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