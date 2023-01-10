В Латвии размышляют о передаче Украине новой партии ЗРК Stinger

Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце, сообщает Общественное вещание Латвии.

"На самом деле украинский фронт – это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить по просьбе президента Владимира Зеленского", – сказала глава Минобороны Латвии.

Мурниеце заявила, что Латвия рассматривает возможность передачи оружия в Украину и обучение украинских военных.

"Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают наибольшую признательность Латвии за пришедшие к войне Stinger, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать (помогать) со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных. в Латвии", - отметила Мурниеце.

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" состоится 20 января.

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