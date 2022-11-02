В Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до февраля
Правительство Латвии продлило до 10 февраля чрезвычайное положение в муниципалитетах Лудза, Краслава, Аугшдаугава и Даугавпилс, граничащих с Беларусью
Об этом сообщает Общественное вещание Латвии.
Без продления срок чрезвычайного положения должен завершиться 10 ноября, однако решение было принято через поток мигрантов, идущих со стороны Беларуси. В частности, министерство внутренних дел Латвии считает причиной этого и поддерживаемую Беларусью войну в Украине.
Между тем, по мнению министра юстиции Крситапса Эклонса, если ситуация с давлением на границе затянется, могут потребоваться законодательные изменения.
Как напоминают в издании, сейчас на границе с Белорусью идет строительство забора.
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