В Латвии продлили помощь украинцам еще на 30 дней

Об этом пишет LSM News.

Издание сообщает, что украинцы, которые обратились за первичной помощью на проживание и питание в Латвии до 24 мая (включительно), смогут получать ее еще 30 дней. Таким образом, общий срок получения составляет 120 дней вместо предыдущих 90.

Граждане Украины, которые обратятся за такой помощью после 25 мая, смогут получить поддержку на проживание в течение 90 дней и на питание до 30 дней.

Расширение помощи требует дополнительного финансирования в размере до 8 475 млн евро, в том числе до 5 085 млн евро на проживание и до 3 39 млн евро на питание. Издание отметило, что финансирование планируется выделить из бюджета на чрезвычайные расходы.

Принятые изменения позволяют юридическим лицам получать компенсацию за добровольное размещение граждан Украины.

По состоянию на 26 апреля около 25 тысяч украинских беженцев находились в Латвии.

29 апреля правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.

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