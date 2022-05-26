В Латвии продлили помощь украинцам еще на 30 дней
26 мая Сейм Латвии решил продлить срок предоставления помощи для граждан Украины, находящихся в Латвии в результате войны, до 26 июня
Об этом пишет LSM News.
Издание сообщает, что украинцы, которые обратились за первичной помощью на проживание и питание в Латвии до 24 мая (включительно), смогут получать ее еще 30 дней. Таким образом, общий срок получения составляет 120 дней вместо предыдущих 90.
Граждане Украины, которые обратятся за такой помощью после 25 мая, смогут получить поддержку на проживание в течение 90 дней и на питание до 30 дней.
Расширение помощи требует дополнительного финансирования в размере до 8 475 млн евро, в том числе до 5 085 млн евро на проживание и до 3 39 млн евро на питание. Издание отметило, что финансирование планируется выделить из бюджета на чрезвычайные расходы.
Принятые изменения позволяют юридическим лицам получать компенсацию за добровольное размещение граждан Украины.
- По состоянию на 26 апреля около 25 тысяч украинских беженцев находились в Латвии.
- 29 апреля правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное