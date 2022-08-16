В Латвии предлагают проверять знания государственного языка у получателей вида на жительство
Министр внутренних дел Кристапс Эклонс инициирует проверку знания государственного языка для получателей постоянных вида на жительство
Об этом сообщило латвийское издание Delfi.lv .
Как говорится в сообщении, министр внутренних дел Кристапс Эклонс инициирует проверку на знание государственного языка для получателей постоянных вида на жительство.
"Эклонс подчеркнул, что уже сейчас установлен строгий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах, тщательно проверяется каждый человек, желающий въехать в Латвию. С 24 февраля количество граждан России, которым выдано вид на жительство – минимальное", пишет Delfi.lv.
Также сообщается, что виды на жительство согласно директиве ЕС выдаются только отдельным группам лиц в виде исключения: в случае брака, объединения семей или гуманных соображений. Также правоохранительные учреждения тщательно оценивают тех, кому виды на жительство были выданы в предыдущие годы.
"С начала военной агрессии России аннулировано почти 1000 вида на жительство граждан России и Беларуси, в том числе 114 – на основании выводов спецслужб. Государственная пограничная охрана в этом году запретила въезд 263 гражданам России и 43 гражданам Беларуси", - отмечает издание.
Эклонс надеется, что партнеры по правящей коалиции на собрании сотрудничества достигнут договоренности о такой политике, которая будет синхронизирована с соседними государствами.
"Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевича пояснила, что супруги граждан Латвии, являющиеся гражданами России или Беларуси, и проживающие в Латвии, могут быть включены в категорию исключений. Планируется, что к ним не будет применяться запрет на продление вида на жительство", - пишет Delfi.lv.
Также отмечается, что запрет будет касаться, вероятно, тех свидетельств, которые были выданы на основании вложений в латвийскую экономику, например, при покупке недвижимости.
- В Минюсте Латвии сообщили , что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.08
Покупка 39.08Продажа 39.89
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное