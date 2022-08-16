В Латвии предлагают проверять знания государственного языка у получателей вида на жительство

Об этом сообщило латвийское издание Delfi.lv .

Как говорится в сообщении, министр внутренних дел Кристапс Эклонс инициирует проверку на знание государственного языка для получателей постоянных вида на жительство.

"Эклонс подчеркнул, что уже сейчас установлен строгий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах, тщательно проверяется каждый человек, желающий въехать в Латвию. С 24 февраля количество граждан России, которым выдано вид на жительство – минимальное", пишет Delfi.lv.

Также сообщается, что виды на жительство согласно директиве ЕС выдаются только отдельным группам лиц в виде исключения: в случае брака, объединения семей или гуманных соображений. Также правоохранительные учреждения тщательно оценивают тех, кому виды на жительство были выданы в предыдущие годы.

"С начала военной агрессии России аннулировано почти 1000 вида на жительство граждан России и Беларуси, в том числе 114 – на основании выводов спецслужб. Государственная пограничная охрана в этом году запретила въезд 263 гражданам России и 43 гражданам Беларуси", - отмечает издание.

Эклонс надеется, что партнеры по правящей коалиции на собрании сотрудничества достигнут договоренности о такой политике, которая будет синхронизирована с соседними государствами.

"Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевича пояснила, что супруги граждан Латвии, являющиеся гражданами России или Беларуси, и проживающие в Латвии, могут быть включены в категорию исключений. Планируется, что к ним не будет применяться запрет на продление вида на жительство", - пишет Delfi.lv.

Также отмечается, что запрет будет касаться, вероятно, тех свидетельств, которые были выданы на основании вложений в латвийскую экономику, например, при покупке недвижимости.

В Минюсте Латвии сообщили , что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.

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