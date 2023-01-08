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В Латвии предлагают изменить закон о репатриации из-за повышенного интереса со стороны граждан России

8 января, 2023 воскресенье
18:01
Мир Латвия

Министерство внутренних дел Латвии инициирует изменения в закон о репатриации с целью сузить возможности для граждан России использовать его как механизм переезда в Латвию

Об этом сообщает издание Delfi.

На рассмотрение правительства был подан соответствующий пояснительный отчет, в котором, в частности, демонстрируется постоянное повышение интереса граждан России к переезду в Латвию.

Стало известно, что закон о репатриации с 1995 года имел целью создать возможность для людей родом из этого региона возможность вернуться на родину. Если в первое время пропорция заинтересованных была примерно одинаковой для этнических латышей и литовцев и на Западе и из других стран, то в 2010 году 85% заявок подавались гражданами России, Беларуси и Украины. На 2022 год доля российских заявок среди всех подаваемых составила 81%. За год получили 430 запросов от граждан России, из них статус репатрианта или члена семьи репатрианта предоставили 220.

Кроме того, в ведомстве также обратили внимание на то, что нередко заявители, несмотря на наличие определенной исторической связи с Латвией, никаким иным способом не связаны со страной - не имеют в Латвии родственников, с которыми регулярно поддерживают связь, и ни разу не приезжали туда, хотя путешествовали в другие европейские страны, и не похоже, что они действительно заинтересованы жить именно в Латвии.

Также в докладе МВД пишут, что после объявления в России "долевой" мобилизации вопросы о процедуре репатриации начали поступать от людей, которые заинтересованы иметь вид на жительство в Латвии на случай, если им будет угрожать повестка.

Ведомство также пишет о росте случаев подделки документов, которые подаются вместе с заявкой - не только в течение 2022 года, а в целом в последние годы. По этой причине отменили или приостановили около 200 удостоверений. При этом, проверки усложнены тем, что точность информации нужно подтверждать в выдавшей документ стране - то есть России, и ответы на эти запросы иногда просто не приходят.

В МВД Латвии видят риск того, что после получения статуса репатрианта в будущем эти люди смогут подаваться и на гражданство Латвии, и в этом случае также есть угроза представления поддельных документов, правдивость которых будет сложно проверить.

Ведомство приходит к заключению, что в нынешней ситуации закон уже не используется по своему основному назначению - способствовать возвращению людей, когда-то уехавших из страны из-за угрозы репрессий или ассимиляции или войны, и что его действие нужно остановить - пока его не пересмотрят, чтобы учесть все риски .

В частности, сообщается, что предложение рассмотрят на заседании правительства во вторник 10 января.

  • 5 января стало известно, что Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала бывшего шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в связи с подозрением в предоставлении средств кремлевскому пропагандистскому ресурсу, на который распространяются санкции Европейского Союза.

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Россия
Латвия
санкции против России
война с Россией
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