В Латвии пожар на заводе по производству дронов

Об этом пишет издание Par drosibu.

Вызов о пожаре поступил в 15:14. На месте спасатели констатировали, что здание горит быстро распространяющимся открытым огнем.

На месте работают 50 пожарных, привлечены девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной вместимостью 35 тонн воды.

В результате пожара образовалось сильное задымление. Жителей призывают закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

В компании Edge Autonomy подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар нанес большой ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран для военных, гражданских и академических нужд.

Издание отмечает, что дроны с завода в Латвии поставляют также в Украину для военных нужд.