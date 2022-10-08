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В Латвии после поражения на выборах лидеры пророссийского движения ушли в отставку, а ключевую партию могут распустить

8 октября, 2022 суббота
04:16
Мир Латвия

Руководители партии "Согласие", которая считается выразителем интересов российского населения Латвии, объявили об отставке после поражения на последних парламентских выборах

Четверо руководителей латвийской партии "Злагода", которая считается выразителем интересов российского населения Латвии, объявили об отставке после разгромного поражения на последних парламентских выборах

Об этом сообщает Delfi.

Первым в начале недели о сложении полномочий объявил многолетний председатель правления "Согласия" Янис Урбанович.

Вслед за ним об аналогичном решении заявили сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов, депутат Рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова, а также мэр Даугавпилса и заместитель председателя партии Андрей Элксниньш.

Морозов и Владова, комментируя свою отставку в соцсетях, подчеркнули, что ответственность за результаты "Согласия" на выборах должен нести не только Урбанович как глава партии, но и они.

В свою очередь депутат "Согласия" Регина Лочмеле сказала, что не собирается подавать в отставку с должности заместителя председателя и члена правления партии "Согласие". В то же время, она не исключила самоликвидацию партии, если ее идеи не будут популярны на следующих выборах.

  • Напомним, по результатам состоявшихся 1 октября парламентских выборов в Латвии победу одержали преимущественно представители консервативных и либеральных сил. Пророссийская партия "Согласие", которая в прошлый раз была на первом месте с результатом почти 20%, не попала в Сейм вообще.

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Латвия
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