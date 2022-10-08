Четверо руководителей латвийской партии "Злагода", которая считается выразителем интересов российского населения Латвии, объявили об отставке после разгромного поражения на последних парламентских выборах

Об этом сообщает Delfi.

Первым в начале недели о сложении полномочий объявил многолетний председатель правления "Согласия" Янис Урбанович.

Вслед за ним об аналогичном решении заявили сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов, депутат Рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова, а также мэр Даугавпилса и заместитель председателя партии Андрей Элксниньш.

Морозов и Владова, комментируя свою отставку в соцсетях, подчеркнули, что ответственность за результаты "Согласия" на выборах должен нести не только Урбанович как глава партии, но и они.

В свою очередь депутат "Согласия" Регина Лочмеле сказала, что не собирается подавать в отставку с должности заместителя председателя и члена правления партии "Согласие". В то же время, она не исключила самоликвидацию партии, если ее идеи не будут популярны на следующих выборах.

Напомним, по результатам состоявшихся 1 октября парламентских выборов в Латвии победу одержали преимущественно представители консервативных и либеральных сил. Пророссийская партия "Согласие", которая в прошлый раз была на первом месте с результатом почти 20%, не попала в Сейм вообще.

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