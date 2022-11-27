Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

"По данным Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в результате ДТП погиб водитель автобуса, который перевозил заказы для Сил обороны", - говорится в материале.

Отмечается, что авария произошла в районе города Айнажи рядом с эстонской границей. Известно, что автобус врезался в грузовик. Его водитель погиб на месте, а 26 пассажиров пострадали. Трое из них – в тяжелом состоянии.

Среди травмированных один эстонский военный. Все остальные – военнослужащие ВСУ. Они получили легкие травмы, всех пострадавших доставили в Эстонию.

Как сообщает LETA, автобус вез военных из Польши в Эстонию. Представители компании MK Autobuss, которой принадлежал автобус, сообщили, что водитель грузовика потерял управление и врезался в автобус со стороны водителя. Об этом говорит и второй водитель автобуса, получивший травму ноги. По его словам, в тот день была метель, из-за плохих погодных условий на трассе уже произошло несколько аварий до этого.

Из-за инцидента шоссе перекрыли на несколько часов, туда прибыли латвийские и эстонские спасательные группы и бригады скорой помощи.

15 ноября в МВД отметили, что из-за отключения электроэнергии количество аварий иногда достигает даже 600 в сутки. Украинцам рассказали, что делать, если стал свидетелем аварии. Соответствующие рекомендации по оказанию первой домедицинской помощи опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

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