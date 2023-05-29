Об этом сообщает Delfi .

Депутаты сейма приняли соответствующую поправку в закон о праздничных и памятных днях в ночь на понедельник. 29 мая сделали выходным днем в честь третьего места сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

К решению сейма премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал работодателей "быть гибкими" и позволить "лучшим в мире болельщикам" поздравить хоккеистов.

Сборная Латвии 28 мая победила в овертайме команду США со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира.