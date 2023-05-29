В Латвии понедельник объявили выходным из-за бронзы сборной на ЧМ-2023 по хоккею
Сейм Латвии объявил понедельник, 29 мая, выходным днем в честь бронзовых медалей сборной на чемпионате мира по хоккею
Об этом сообщает Delfi .
Депутаты сейма приняли соответствующую поправку в закон о праздничных и памятных днях в ночь на понедельник. 29 мая сделали выходным днем в честь третьего места сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.
К решению сейма премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал работодателей "быть гибкими" и позволить "лучшим в мире болельщикам" поздравить хоккеистов.
Сборная Латвии 28 мая победила в овертайме команду США со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира.
- 28 мая сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, а Латвия впервые в истории выиграла бронзовые медали.
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