В Латвии погиб российский бизнесмен, основатель марки Sela
Сооснователь ретейлера Sela Борис Остроброд погиб в результате загадочного ДТП – его машина упала в озеро в Латвии, где он жил последние годы
Об этом сообщил его брат и второй основатель бренда Аркадий Пекаревский, пишет "Медуза".
"Трагическая случайность – ехал машиной вдоль озера у себя в Латвии. Машина соскользнула в озеро, опрокинулась, и Боря утонул", — написал Пекаревский в Фейсбуке.
По его словам, похороны Остроброда пройдут в Израиле.
Компанию Sela Остроброд основал со своим двоюродным братом и партнером Аркадием Пекаревским в 1991 году. Бренд назвали в честь пляжа и скалы в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом, куда переехали братья.
Как отмечает РБК, сначала Sela занималась продажей косметики, продуктов и спирта Royal, а затем начала торговать одеждой. Первый фирменный магазин Sela был открыт в Санкт-Петербурге в 1997 году. На пике развития в 2011 году сеть насчитывала около 600 точек и присутствовала в 14 странах.
В 2019 году компанию продали Melon Fashion Group, владеющую торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina. Сейчас Sela продает одежду для мам и детей.
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