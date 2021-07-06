В Латвии планируют ввести обязательную вакцинацию: сотрудника без COVID-сертификата о прививках могут уволить
Правительство Латвии утвердило поправки в законодательство по борьбе с COVID-19
Об этом сообщает агентство Leta .
Законопроект латвийского правительства предусматривает введение обязательной вакцинации в медицинской, социальной, образовательной, государственной и ряде других сфер. Работодатели получат право уволить сотрудника, который не получит до 15 сентября сертификат о прививке от COVID-19.
Сертификат также предусматривает право работодателя отстранить непривитого сотрудника от выполнения им своих обязанностей или перевести его на другую должность.
Законопроект правительства должен утвердить парламент Латвии.
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