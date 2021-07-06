В Латвии планируют ввести обязательную вакцинацию: сотрудника без COVID-сертификата о прививках могут уволить

Об этом сообщает агентство Leta .

Законопроект латвийского правительства предусматривает введение обязательной вакцинации в медицинской, социальной, образовательной, государственной и ряде других сфер. Работодатели получат право уволить сотрудника, который не получит до 15 сентября сертификат о прививке от COVID-19.

Сертификат также предусматривает право работодателя отстранить непривитого сотрудника от выполнения им своих обязанностей или перевести его на другую должность.

Законопроект правительства должен утвердить парламент Латвии.