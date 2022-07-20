В Латвии планируют создать госпредприятие по производству боеприпасов

Об этом сообщает LSM.

"Мы видим, что из-за войны сейчас и в Украине образовался очень большой дефицит. Некоторые запчасти ждут по полгода-год. Не говоря уже о самой амуниции. Поэтому если ситуация будет держаться на таком же уровне, это может сильно усложнить процесс пополнения стратегических запасов вооруженных сил", – заявил госсекретарь минобороны Латвии Янис Гаррисонс. Он также добавил, что "самая большая проблема в Латвии состоит в том, что у нас очень много малых и дееспособных компаний, однако мощности недостаточно".

Создание госкомпании также потребует государственных денег. Суммы пока не называются, но, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, вопросов, вероятно, не возникнет.

"Нам нужно разобраться, что еще можно сделать, чтобы мы могли укрепить наши собственные вооруженные силы. Политически мы уже решили увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. В этом году мы приняли решение о выделении министерству обороны дополнительных 50 млн евро именно на нужды вооруженных сил. И мы будем продолжать инвестировать в самооборону", – отметил Кариньш.

Латвия уже производит разные компоненты, которые впоследствии будут использоваться для производства военной продукции. Кроме того, страна занимается производством готовой продукции, такой как дроны, оптические системы, оборудование, боеприпасы, а также различные услуги в сфере кибербезопасности, программирования, искусственного интеллекта и других сферах.

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