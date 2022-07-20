English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Латвии планируют создать госпредприятие по производству боеприпасов

В Латвии планируют создать госпредприятие по производству боеприпасов

20 июля, 2022 среда
21:06
Мир

Правительство Латвии одобрило последний план министерства обороны создать государственную компанию по производству боеприпасов

Об этом сообщает LSM.

"Мы видим, что из-за войны сейчас и в Украине образовался очень большой дефицит. Некоторые запчасти ждут по полгода-год. Не говоря уже о самой амуниции. Поэтому если ситуация будет держаться на таком же уровне, это может сильно усложнить процесс пополнения стратегических запасов вооруженных сил", – заявил госсекретарь минобороны Латвии Янис Гаррисонс. Он также добавил, что "самая большая проблема в Латвии состоит в том, что у нас очень много малых и дееспособных компаний, однако мощности недостаточно".

Создание госкомпании также потребует государственных денег. Суммы пока не называются, но, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, вопросов, вероятно, не возникнет.

"Нам нужно разобраться, что еще можно сделать, чтобы мы могли укрепить наши собственные вооруженные силы. Политически мы уже решили увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. В этом году мы приняли решение о выделении министерству обороны дополнительных 50 млн евро именно на нужды вооруженных сил. И мы будем продолжать инвестировать в самооборону", – отметил Кариньш.

Латвия уже производит разные компоненты, которые впоследствии будут использоваться для производства военной продукции. Кроме того, страна занимается производством готовой продукции, такой как дроны, оптические системы, оборудование, боеприпасы, а также различные услуги в сфере кибербезопасности, программирования, искусственного интеллекта и других сферах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Латвия
Читайте также:
путін путлер
19 июля, 2022 вторник
Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец
Путін
20 июля, 2022 среда
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.79
    Покупка 35.79
    Продажа 36.78
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
22:04
"Шахтер" купил футболиста, игравшего за молодежную сборную Хорватии
21:41
Премьер Италии Драги отказался уходить в отставку. Коалиция в парламенте распалась
21:28
Роскомнадзор угрожает принять меры против Википедии
21:27
В Чехии запретили производство и продажу пластиковых приборов, тарелок и соломинок
21:15
В Гааге до конца года могут рассмотреть первое дело российского военного преступника
21:02
Ллойд Остин
"Аплодирую стоя скорости обучения украинцев": Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS
20:51
Бывший футболист "Шахтера", которого выгнали из "Кривбасса", стал тренером российского клуба
20:50
эстония солдаты
В Эстонии доля добровольцев среди призывников выросла до 63%
20:49
Оккупанты хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ, - Энергоатом
20:38
В Белогоровке бойцы спецподразделения KRAKEN взяли в плен российского разведчика
20:32
Эксклюзив
Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
20:31
"Динамо"
"Динамо" – "Фенербахче": составы команд на стартовый матч украинцев в еврокубках
20:25
Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей
20:20
Эксклюзив
Лавров уже плохо скрывает нарастающую в Кремле панику, - эксперт Defense Express Киричевский
20:19
Инфографика
$400 млн в день. Эксперты подсчитали расходы России на войну в Украине
20:05
На фото Дмитрий Кулеба
Россияне хотят крови, а не переговоров. Кулеба ответил Лаврову
19:33
Украинский народ наградили премией Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека
19:21
Залужный обсудил с Верховным главнокомандующим сил НАТО Каволи сотрудничество на уровне штабов
19:12
"Не делайте наши народы врагами": ВСУ обратились к белорусским военным
19:09
"Гребут всех подряд, пришли две бабы бухие, их записали": оккупанты жалуются на "пополнение" личного состава и невыплату денег
19:00
Минобороны призвало украинцев не называть оружие, из которого армия бьет врага, и не связывать ВСУ с ударами по гражданским объектам россиян
18:56
Литва дополнительно предоставит Украине бронетранспортеры и боеприпасы
18:53
Эксклюзив
Белорусские военные могут подписать контракт с армией России, чтобы принять участие в войне, - генерал-майор СБУ Ягун
18:45
Перехват СБУ: отец российского оккупанта посоветовал сыну, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины
18:43
Россия с потерями отступила от Григоровки и Спорного в Донецкой области, - Генштаб ВСУ
18:38
На Волыни разоблачили благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку
18:31
Стали известны окончательные претенденты на должность премьера Великобритании
18:22
Эксклюзив
Ллойд Остин
Результат Рамштайна будет объявлен на поле боя, – эксперт Defense Express Киричевский
18:19
Украина в этом году потеряет не менее 20% урожая озимых, - Минагрополитики
18:12
На Запорожье двое комбайнеров подорвались на противотанковой мине
17:57
Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей, - советница Зеленского по правам ребенка
17:54
Эксклюзив
Украина потеряла уникальный шанс получить ПДЧ в НАТО на саммите в Мадриде, - Синютка
17:54
Эксклюзив
Виктор Ягун
Когда США признают Россию спонсором терроризма, мир откажется от отношений с Путиным, - генерал-майор СБУ Ягун
17:54
На Харьковщине враг обстрелял поля пшеницы, спасатели уберегли от пожара урожай на 66 гектарах
17:43
В Госспецсвязи предупредили украинцев о новой кибератаке
17:39
Включая эмбарго на золото: послы Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России
17:30
Не исключено, что смертоносный вирус Марбурга могут завезти в Украину, – инфекционист
17:27
Португалия передала Украине в целом 315 тонн военной техники
17:20
Эксклюзив
план деімперіалізації Росії
Украина готовит план деимпериализации России, - экс-нардеп Гопко
17:18
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 15-20 июля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV