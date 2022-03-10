В Латвии организовали поезд с гуманитарной помощью для Мариуполя
Его собрало сообщество "Единые для Украины" в сотрудничестве с латвийскими производителями продуктов питания и гигиенических товаров.
Об этом сообщает Delfi, передает Эспрессо.TV .
В сборе гуманитарной помощи приняли участие многие латвийские производители: Cido grupa отправила жителям Украины питьевую воду и соки, Balticovo - яйца, Lat Eko Food – детские продукты питания Rudolfs, Naukseni – питьевую и минеральную воду, Kunturi – свиные консервы, Galas pars , Otanks – крупы и подгузники, Aluksnes putnu ferma – яйца.
Производитель косметики HA Brieger отправил в составе груза для жителей Украины средства гигиены – зубную пасту, гели для душа и шампуни. Также этим поездом отправлен укомплектованный частными лицами груз кормов для животных.
Учредитель общества "Единые для Украины" Анастасия Удалова сообщила, что комплектация грузов в Риге продолжается и общество призывает латвийские предприятия, которые могут поддержать эту инициативу финансово, продуктами питания, медицинскими и гигиеническими товарами, обращаться в общество.
Для доставки гуманитарных грузов также присоединились косметическая фабрика HA Brieger, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод и другие предприятия Skinest Grupp, принадлежащие эстонскому миллионеру Олегу Осиновскому.
Сначала собранный груз переправили тремя грузовиками на границу Польши из Украины. Затем его перегрузили в товарный поезд, который отправляется дальше.
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