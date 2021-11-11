В Латвии окончательно запретили "георгиевскую" ленту

Об этом сообщает Delfi.



Правительство приняло поправки к законам "О безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий" и "О собраниях, ходах и пикетах", в которых запрещается публичное использование георгиевской ленты.



Решение поддержали 46 парламентариев, однако против проголосовали 30.



Вышеупомянутые законы также запрещают использование флагов, военной формы и символики СССР и нацистской Германии во время массовых мероприятий.



Однако эти символы, в том числе георгиевскую ленту, можно использовать в образовательных, научных и художественных целях.



Депутат Европарламента Ритварс Янсонс отметил, что символ георгиевской ленты берет свое начало с XVIII века в Российской империи, и означает для Латвии покорение и русификацию.



Депутат Янис Домбрава добавил, что фильм является символом современного империализма, который убил тысячи людей в Украине.



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