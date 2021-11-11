В Латвии окончательно запретили "георгиевскую" ленту
В четверг, 11 ноября, Сейм Латвии окончательно запретил публичное использование георгиевской ленты
Об этом сообщает Delfi.
Правительство приняло поправки к законам "О безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий" и "О собраниях, ходах и пикетах", в которых запрещается публичное использование георгиевской ленты.
Решение поддержали 46 парламентариев, однако против проголосовали 30.
Вышеупомянутые законы также запрещают использование флагов, военной формы и символики СССР и нацистской Германии во время массовых мероприятий.
Однако эти символы, в том числе георгиевскую ленту, можно использовать в образовательных, научных и художественных целях.
Депутат Европарламента Ритварс Янсонс отметил, что символ георгиевской ленты берет свое начало с XVIII века в Российской империи, и означает для Латвии покорение и русификацию.
Депутат Янис Домбрава добавил, что фильм является символом современного империализма, который убил тысячи людей в Украине.
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