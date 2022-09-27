В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за мобилизации в России
Правительство Латвии во вторник, 27 сентября, утвердило предложение министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации в ряде районов у российской границы в связи с мобилизацией в России
Об этом сообщило издание Delfi .
Чтобы предотвратить возможные угрозы внутренней безопасности, правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию с 28 сентября по 26 декабря в пунктах пересечения границы и в нескольких приграничных краях: Алуксненском, Балвском и Лудзенском.
Из-за ситуации с нелегальной миграцией из Беларуси правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдауговском краях и Даугавпилсе, и она с тех пор неоднократно продолжалась и будет действовать до 10 ноября.
Кроме этого, правительство также решило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране повысить контроль на латвийско-российской границе и усилить проверку российских граждан, прибывающих в Латвию.
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Также сообщается, что с 19 сентября во въезде в Латвию было отказано 57 гражданам России, а легально въехали 2475 российских граждан. Все граждане, въезжающие, проходят строгую проверку и должны соответствовать критериям исключений, указанных в распоряжении правительства.
Убежище в Латвии попросили 16 граждан России. Большинство из них причиной указали тот факт, что не поддерживают российскую политику или факт преследования, двое попросили об убежище из-за объявленной в России мобилизации.
- 27 сентября стало известно, что Польша не будет принимать граждан России, пытающихся избежать мобилизации.
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