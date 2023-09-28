В Латвии общественное радио и телевидение перестанут говорить по-русски с 2026 года

Об этом сообщает национальный вещатель LSM .

Сейм поддержал Концепцию, несмотря на категорические возражения Совета по общественным электронным СМИ, Латвийскому телевидению (LTV) и Латвийскому радио (LR), которые призвали пересмотреть часть документа относительно информационного пространства и предусматривает запрет на создание и распространение контента на русском языке.

Накануне LTV и LR заявили о несогласии с идеей запрета для общественно-правовых СМИ создавать контент на русском. Они отмечают, что эта идея не обсуждалась с самими СМИ, надзорным органом и экспертами, и что она противоречит целям укрепления безопасности информационного пространства.

Ответственная за политику в сфере СМИ министр культуры Агнесе Логина назвала отказ от русского до 2026 года "поспешным решением".