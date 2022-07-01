В Латвии не будут транслировать чемпионский бой своего боксера Бриедиса, потому что он не поддержал Украину

Об этом сообщает " Трибуна ".

Бой Бриедис – Опетай за титул IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90.7 кг) пройдет 2 июля в Австралии.

Латвийская платформа Go3 и группа телеканалов TV3 Group отказались от трансляции боя своего соотечественника. Директор спортивных программ Том Цирценис заявил, что бой Майриса Бриедиса убрали с эфира из-за его нечеткой позиции относительно войны в Украине.

В начале весны Бриедис опубликовал в соцсетях заявление, что он против войны, но заметил, что не поддерживает ни одну воюющую сторону. Позже говорил, что он "на стороне Латвии".

Майрис Бриедис в 2018 году проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.

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