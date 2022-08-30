В Латвии нашли убежище более 37 тыс. беженцев из Украины
С начала полномасштабной войны в Латвии зарегистрировано 37 332 беженца из Украины, из них 32 097 человек получили вид на жительство с правом на трудоустройство
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на новую статистику Министерства внутренних дел Латвии.
С помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья воспользовались 12 474 человека. Это значит, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников. 46% общего количества беженцев составляют женщины, 22% – мужчины, 32% – дети, преимущественно от двух до 17 лет.
Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи размещения, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.
В конце июля правительство приняло поправки к правилам оказания первичной помощи украинцам, предусматривающим повышение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.
По подсчетам Министерства образования и науки, 1 сентября в детских садах и школах Латвии новый учебный год приступят к 3339 украинским детям. Две трети будут учиться в школе, треть – ходить в детские сады.
В Риге в этом году будут около тысячи школьников из Украины, около 700 детей будут в муниципальных детских садах, еще 400 – в частных дошкольных учебных заведениях. Самое популярное учебное заведение – Рижская украинская средняя школа.
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