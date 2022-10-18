Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Цифры постоянно меняются. Последняя цифра, которая более или менее стабильна, составляет около 40 тыс. украинцев, которые были зарегистрированы или обращались за помощью, как к национальным, так и в местные органы власти", - сказал Эдгарс Ринкевичс.

Министр иностранных дел Латвии сообщил, что украинцы пытаются выехать в Латвию через Россию с временно оккупированных территорий Украины.

"Но мы также видим постоянный поток украинцев, пересекающих латвийско-российскую границу. Тех, кто пытается сбежать через Россию с оккупированных территорий. Мы также видим, что часть украинцев возвращается в Украину. А сейчас некоторые используют Латвию как транзитную страну. То есть фактически цифра , которую мы можем назвать более или менее стабильно, составляет 40 тыс.", - добавил он.

Ранее сообщалось, что МВД Латвии подготовит план приема от 30 до 40 тыс. вынужденно переселенных людей. Число украинских беженцев в Латвии уже превысило запланированные изначально 10 тысяч.

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