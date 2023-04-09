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В Латвии начался второй этап строительства стены на границе с Беларусью

9 апреля, 2023 воскресенье
16:55
Мир

В апреле продолжатся работы по строительству ограждения на латвийско-белорусской границе: на 4 участках первого этапа (85,8 км) работа уже завершена

Об этом пишет Delfi.

"Мы уже можем видеть реальные результаты проделанной работы, что позволяет без задержки начинать строительство забора, переходя ко второму этапу", - отметил глава правления Государственной недвижимости (VNĪ) Ренарс Гришкевичс

Он отметил, что в апреле начнутся работы по строительству забора на втором этапе (63,9 км) усиления латвийско-белорусской границы. Так, на четырех участках первого этапа (85,8 км) – в сухих зонах – работа уже завершена, и сейчас объект сдается заказчику.

Белорусь
Латвия
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