В Латвии начался второй этап строительства стены на границе с Беларусью
В апреле продолжатся работы по строительству ограждения на латвийско-белорусской границе: на 4 участках первого этапа (85,8 км) работа уже завершена
Об этом пишет Delfi.
"Мы уже можем видеть реальные результаты проделанной работы, что позволяет без задержки начинать строительство забора, переходя ко второму этапу", - отметил глава правления Государственной недвижимости (VNĪ) Ренарс Гришкевичс
Он отметил, что в апреле начнутся работы по строительству забора на втором этапе (63,9 км) усиления латвийско-белорусской границы. Так, на четырех участках первого этапа (85,8 км) – в сухих зонах – работа уже завершена, и сейчас объект сдается заказчику.
- Напомним, ранее сообщалось, что в рамках первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе с августа 2022 года по конец января этого года построено 36,1 км постоянного ограждения.
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