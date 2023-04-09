В Латвии начался второй этап строительства стены на границе с Беларусью

Об этом пишет Delfi.

"Мы уже можем видеть реальные результаты проделанной работы, что позволяет без задержки начинать строительство забора, переходя ко второму этапу", - отметил глава правления Государственной недвижимости (VNĪ) Ренарс Гришкевичс

Он отметил, что в апреле начнутся работы по строительству забора на втором этапе (63,9 км) усиления латвийско-белорусской границы. Так, на четырех участках первого этапа (85,8 км) – в сухих зонах – работа уже завершена, и сейчас объект сдается заказчику.