В Латвии начались военные учения Namejs 2022 с привлечением боевой техники США
В Латвии начался весенний этап военных учений Namejs 2022 с привлечением боевой техники США
Об этом сообщает интернет-портал Delfi.
Стало известно, что с 18 апреля по 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием техники союзников, в том числе боевых вертолетов США.
По предварительным данным, общая цель весенних учений – улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач.
Для участия в первом этапе учений Namejs 2022 в Латвию прибудут военные части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.
Сообщается, что учебные задания будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.
Подразделения союзников будут представлены в учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.
Также стало известно, что общее количество военнослужащих-союзников составит около 3000 человек.
Соответственно, с 18 апреля начнется ввод и развертывание воинских частей союзников в Латвии.
Во время учений до 27 мая во всех регионах Латвии будет осуществляться передвижение латвийских и союзных солдат и военной техники по главным государственным и региональным дорогам.
Кроме того, на Адагском полигоне планируется стрельба. Также для выполнения учебных заданий будут периодически проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов "AH-64 Apache" в воздушном пространстве Латвии.
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