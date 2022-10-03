В Латвии на парламентских выборах пророссийская партия даже не преодолела барьер
В Латвии на парламентских выборах победило "Новое единство", а самая большая пророссийская партия даже не преодолела барьер
Об этом сообщает Delfi .
Отмечается, что правоцентристская партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Каринша выиграла парламентские выборы. Это позволяет ему возглавить новое коалиционное правительство.
Карниш является первым главой латвийского правительства, занимавшего этот пост в течение полного четырехлетнего срока. 57-летний политик, имеющий двойное гражданство - США и Латвии, получил поддержку избирателей из-за своей жесткой политики в отношении Москвы.
После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что одна из руководящих партий "За развитие" не преодолела 5-процентный барьер и, соответственно, не получила представительства в 14-м Сейме.
За бортом 14-го Сейма остается крупнейшая пророссийская партия "Согласие", которой совсем немного не хватило до 5% - за партию проголосовали 4,81% избирателей. До этого она трижды подряд побеждала на парламентских выборах, но постоянно находилась в оппозиции.
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