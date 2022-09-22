В Латвии на два года запретили ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм
Сейм Латвии 22 сентября принял запрет на ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм сроком на 2 года
Об этом сообщил пресс-центр сейма.
Сейм запретил трансляцию по телевидению и распространение в интернете программ, созданных, финансируемых или контролируемых Российской Федерацией или Республикой Беларусь. Сейм отмечает, что закон был принят в целях защиты населения от дезинформации со стороны агрессоров.
"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защищать наше инфопространство и способность людей противостоять этой мягкой силе, которая проникает, прикрываясь "культурой", поскольку "культуру" не стоит ограничивать. В этой стране нет культуры. Это смертоносное оружие" , которое убивает мозг", - заявил глава комитета культуры Витаутас Юозапайтис.
За проголосовало 113 человек, ни одного голоса против не было.
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