В Латвии на два года запретили ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм

Об этом сообщил пресс-центр сейма.

Сейм запретил трансляцию по телевидению и распространение в интернете программ, созданных, финансируемых или контролируемых Российской Федерацией или Республикой Беларусь. Сейм отмечает, что закон был принят в целях защиты населения от дезинформации со стороны агрессоров.

"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защищать наше инфопространство и способность людей противостоять этой мягкой силе, которая проникает, прикрываясь "культурой", поскольку "культуру" не стоит ограничивать. В этой стране нет культуры. Это смертоносное оружие" , которое убивает мозг", - заявил глава комитета культуры Витаутас Юозапайтис.

За проголосовало 113 человек, ни одного голоса против не было.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

21 сентября Латвия объявила , что не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам.

Ранее в этот же день сейм Латвии ужесточил требования к выдаче вида на жительство россиянам и белорусам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb