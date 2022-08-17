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В Латвии на "байрактар" для ВСУ за сутки собрали 300 тысяч евро

17 августа, 2022 среда
14:57
Мир Bayraktar Байрактар

Латвийцы за сутки после объявления сбора средств на "байрактар" для ВСУ пожертвовали 300 тысяч евро

Об этом на брифинге сообщил один из инициаторов сбора средств латвийский музыкант Ралфс Эйландс.

"Сегодня второй день сбора, и у нас уже собрано 300 тыс. евро", – сказал Эйландс.

По его словам, инициатива родилась после его общения послом Украины в Латвии и другими украинскими дипломатами.

"Я спросил, чем мы можем помочь Украине. Они сказали, что лучше купить "Байрактар". Мы обсуждали возможность покупки других видов оружия, но нам объяснили, что благотворительному фонду очень сложно было бы их приобрести даже при наличии средств. А этот вариант наиболее реалистичный", - отметил музыкант.

По его словам, собранные средства будут перечислены министерству обороны Латвии, а уже оно приобретет "Байрактар" у Турции и передаст Украине.

Комментируя распространенность этой инициативы в разных странах, Эйландс отметил, что она популярна благодаря украинцам.

"После начала войны появились песни о "Байрактаре" и видео с примерами их использования. Он более доступен, чем другие виды вооружений, и это могут сделать обычные люди, именно поэтому это так популярно", - считает он.

  • 8 августа турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар". Он подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.

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