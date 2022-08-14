Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра юстиции Яниса Борданса.

По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.

Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.

"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латвийского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте. Практика такова, что латвийцы должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев" , которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латвийский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.

Кроме того, Борданс отметил, что проект обсудят члены коалиции и после согласования позиций его могут внести в Сейм.

Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение по требованию знания русского языка в описании вакансий.

"Например, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.

В обращении к участникам 23-го собрания политически репрессированных в Икшкиле 13 августа президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России , в частности Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и аннулировать их поддерживающим военную агрессию.

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