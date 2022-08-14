В Латвии готовят проект закона по ограничению использования русского языка
В Минюсте Латвии сообщили, что готовят проект закона об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра юстиции Яниса Борданса.
По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.
Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.
"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латвийского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте. Практика такова, что латвийцы должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев" , которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латвийский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.
Кроме того, Борданс отметил, что проект обсудят члены коалиции и после согласования позиций его могут внести в Сейм.
Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение по требованию знания русского языка в описании вакансий.
"Например, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.
- В обращении к участникам 23-го собрания политически репрессированных в Икшкиле 13 августа президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России , в частности Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и аннулировать их поддерживающим военную агрессию.
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