В Латвии документы на жительство получили около 13 тысяч беженцев из Украины

Об этом на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественного объединения сообщила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, передает Delfi.

"Из названого числа 10 641 человек получил гуманитарные визы, 2 279 – разрешения на временное проживание. В то же время 8722 человека через муниципальные комиссии гражданской защиты заявили о том, что нуждаются в жилье. В целом украинские беженцы обращались в комиссии гражданской защиты за разной помощью 19 24", – говорится в сообщении.

Отмечают, что в Латвии создана специальная информационная система для учета беженцев. Точное их количество станет известно после ввода в систему всех данных. В то же время граждане Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи на проживание, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных учреждений.

Также Занда Калниня-Лукашевица отметила, что российская пограничная служба тормозила въезд жителей Украины на территорию Латвии, но сейчас ситуация улучшилась.