В Латвии документы на жительство получили около 13 тысяч беженцев из Украины
На 6 апреля документы на проживание с правом на трудоустройство в Латвии получили 12 920 украинских беженцев
Об этом на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественного объединения сообщила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, передает Delfi.
"Из названого числа 10 641 человек получил гуманитарные визы, 2 279 – разрешения на временное проживание. В то же время 8722 человека через муниципальные комиссии гражданской защиты заявили о том, что нуждаются в жилье. В целом украинские беженцы обращались в комиссии гражданской защиты за разной помощью 19 24", – говорится в сообщении.
Отмечают, что в Латвии создана специальная информационная система для учета беженцев. Точное их количество станет известно после ввода в систему всех данных. В то же время граждане Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи на проживание, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных учреждений.
Также Занда Калниня-Лукашевица отметила, что российская пограничная служба тормозила въезд жителей Украины на территорию Латвии, но сейчас ситуация улучшилась.
- МВД Латвии готовит план приема от 30 до 40 тыс. вынужденно переселенных людей.
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