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В Латвии депутата проверят за употребление расистских и гомофобных терминов в обсуждении гражданских партнерств

28 декабря, 2022 среда
17:30
Мир Латвия

Комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям в среду решила возбудить дело в связи с высказываниями депутата Александра Кирштейнса во время дебатов о продолжении рассмотрения законопроекта о гражданском партнерстве

Об этом сообщило издание Delfi.

Во время дебатов Кирштейнс говорил об изменении использования языка, включая слова "nēģeri", "pederasti" и "žīdi". По мнению партии "Прогрессивные", ходатайствовавшей о расследовании, выступление депутата было оскорбительным и содержало оскорбительные слова, несовместимые с уважением к Сейма.

В частности, в заявлении "Прогрессивных" указывается, что слово "nēģeri", пусть и считается нейтральным, вместе со словами с негативной эмоционально-стилистической окраской – "pederasti" и "žīdi" – также приобрело негативное содержание.

В частности, pederasts в современном общении явно является словом, выражающим отвращение и презрение и может означать "педофил", что в контексте дискуссии о гражданских партнерствах фактически приравнивает людей с гомосексуальной ориентацией к педофилам. А слово "žīds" на протяжении уже 50 лет имеет отрицательную "окраску" и сегодня имеет унизительный и оскорбительный для еврейской общины оттенок.

Издание отмечает, что, по мнению "Прогрессивных", Кирштейнс нарушил Кодекс этики депутатов Сейма Латвии, согласно которому депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных выступлениях, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражений, которые могут быть оскорбительными или несовместимыми. с уважением к Сейма.

Материалы дела будут рассмотрены, по сути, на заседании комиссии 11 января. Для участия в нем будут приглашены заявители – представители фракции "Прогрессивные", а также сам Кирштейнс.

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Общество
Латвия
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