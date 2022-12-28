В Латвии депутата проверят за употребление расистских и гомофобных терминов в обсуждении гражданских партнерств
Комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям в среду решила возбудить дело в связи с высказываниями депутата Александра Кирштейнса во время дебатов о продолжении рассмотрения законопроекта о гражданском партнерстве
Об этом сообщило издание Delfi.
Во время дебатов Кирштейнс говорил об изменении использования языка, включая слова "nēģeri", "pederasti" и "žīdi". По мнению партии "Прогрессивные", ходатайствовавшей о расследовании, выступление депутата было оскорбительным и содержало оскорбительные слова, несовместимые с уважением к Сейма.
В частности, в заявлении "Прогрессивных" указывается, что слово "nēģeri", пусть и считается нейтральным, вместе со словами с негативной эмоционально-стилистической окраской – "pederasti" и "žīdi" – также приобрело негативное содержание.
В частности, pederasts в современном общении явно является словом, выражающим отвращение и презрение и может означать "педофил", что в контексте дискуссии о гражданских партнерствах фактически приравнивает людей с гомосексуальной ориентацией к педофилам. А слово "žīds" на протяжении уже 50 лет имеет отрицательную "окраску" и сегодня имеет унизительный и оскорбительный для еврейской общины оттенок.
Издание отмечает, что, по мнению "Прогрессивных", Кирштейнс нарушил Кодекс этики депутатов Сейма Латвии, согласно которому депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных выступлениях, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражений, которые могут быть оскорбительными или несовместимыми. с уважением к Сейма.
Материалы дела будут рассмотрены, по сути, на заседании комиссии 11 января. Для участия в нем будут приглашены заявители – представители фракции "Прогрессивные", а также сам Кирштейнс.
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