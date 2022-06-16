Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.

Отмечается, что латвийский сейм принял в четверг закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

По этому закону объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, подлежат демонтажу до 15 ноября.

Известно, что за закон проголосовал 61 депутат, против – 19.

Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно на средства, пожертвованные физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

Детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющие художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов государственному, муниципальному или частному аккредитованному музею.

13 мая рижская дума проголосовала за демонтаж объекта "Памятник солдатам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецких захватчиков". Подземная часть конструкции должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.

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