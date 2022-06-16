В Латвии демонтируют объекты, прославляющие советский и нацистский режимы
Сейм Латвии принял в четверг закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Республики
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.
Отмечается, что латвийский сейм принял в четверг закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".
По этому закону объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, подлежат демонтажу до 15 ноября.
Известно, что за закон проголосовал 61 депутат, против – 19.
Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно на средства, пожертвованные физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.
Детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющие художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов государственному, муниципальному или частному аккредитованному музею.
- 13 мая рижская дума проголосовала за демонтаж объекта "Памятник солдатам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецких захватчиков". Подземная часть конструкции должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.
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