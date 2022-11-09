В Латвии демонтирован последний большой памятник советской армии

Об этом информирует национальный вещатель LSM .

Около пяти утра начались работы по сносу памятника советским солдатам, называемого "Алеша" в Резекне.

За три часа рабочие сняли скульптуру с постамента. Демонтировали также основание монумента.

Руководство города не призывало попрощаться с памятником, как это было накануне во время демонтажа в Даугавпилсе, это тогда повлекло за собой небольшие беспорядки, пишет ведомство.

Накануне мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что демонтаж "Алеши" – это "большая ошибка для государства", которую не поддерживает большинство жителей. Впрочем, он подчеркнул, что "у нас достаточно цивилизованные люди, чтобы принять это".

В видеообращении мэр призвал население не "провоцировать полицию и вести себя достойно" во время демонтажа.

Памятник красноармейцам, который демонтировали, установлен в 1976 году. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш.

23 июня в Латвии вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Он оговаривал срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал латвийскому правительству составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих демонтажу. В конце июня в стране было принято решение, что снести нужно 69 таких объектов. А в середине июля латвийский кабмин поддержал это решение.

По подсчетам журналистов, с 24 февраля в Европе было демонтировано более 20 советских военных монументов. В Латвии – 3.

25 августа в Риге снесли 79-метровый обелиск – последний элемент советского мемориала "освободителям".

В латвийском городе Лиепая утром 25 октября демонтировали третий по счету объект, признанный прославляющим советский оккупационный режим и согласно решению парламента подлежащий демонтажу до 15 ноября.