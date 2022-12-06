Об этом сообщил руководитель совета Иварс Аболиньш в twitter .

По его словам, NEPLP провела заседание и решила аннулировать латвийскую лицензию российского телеканала "Дождь".

"В связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку NEPLP сегодня утром приняла решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь". Он исчезнет из эфира 8 декабря. NEPLP убедилась, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает характер и серьезность каждого отдельного нарушения и его весомости в целом. Законы Латвии должны соблюдаться и уважаться всеми", - написал Аболиньш.

Служба государственной безопасности Латвии ранее начала расследование по телеканалу "Дождь" в связи со словами ведущего новостной программы "Здесь и сейчас" Алексея Коростелева о нарушении прав россиян, мобилизованных для участия в войне против Украины, и о том, что многим российским военнослужащим зрители каналу "смогли помочь, например, с оснасткой и просто элементарными удобствами на фронте".

Как сообщила Служба безопасности Латвии 2 декабря, в отношении телеканала есть подозрения в оказании помощи российским оккупационным силам.

В РФ телеканал "Дождь" признан так называемым иноагентом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину сайт телеканала был заблокирован в РФ. Летом канал возобновил вещание из Риги.

2 декабря российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов.

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