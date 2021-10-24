В Лас-Вегасе за $ 110 млн продали картины Пикассо, которые 20 лет провисели на стенах ресторана

Об этом сообщает BBC .

На аукционе в Лас-Вегасе представили девять картин художника и два изделия из керамики. Самым дорогим лотом стала картина 1938 года "Женщина в красно-оранжевом берете". На ней Пикассо изобразил Марию-Терезу Вальтер - модель, натурщицу и мать своей дочери Майи. Полотно, которое сначала оценивалось в $30 млн, продали за $ 40,5 млн.

Картина "Мужчина и ребенок" ушла за $ 24,4 млн. "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", написанный в 1942 году в оккупированном нацистами Париже, продали за $16,6 млн.

Все эти работы принадлежали американской компании MGM Resorts, которая управляет отелями в Лас-Вегасе. Более 20 лет они выставлялись в ресторане "Пикассо" отеля-казино "Белладжио".