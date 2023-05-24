Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"О визите этого персонажа (заместителя председателя Совбеза РФ Медведева, - ред.). По моему мнению, там речь идет о простой вещи. В Лаосе еще остались остатки советской и российской техники, которую туда поставляли на протяжении последних десятилетий. Мне кажется, что сейчас главная Цель состоит в том, чтобы собрать эти остатки, хоть частями, хоть кое-как и их вернуть в Россию.Когда снимают с постаментов старые танки и перерабатывают на новые - это уже свидетельство, что ситуация для российской армии критическая. Думаю, что речь идет сами об этих вещах", - считает он.