В Лаосе есть остатки советской и российской техники, - Огрызко о визите Медведева
Визит третьего президента РФ Дмитрия Медведева в Лаос может быть попыткой найти остатки военной техники и вернуть ее в РФ
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"О визите этого персонажа (заместителя председателя Совбеза РФ Медведева, - ред.). По моему мнению, там речь идет о простой вещи. В Лаосе еще остались остатки советской и российской техники, которую туда поставляли на протяжении последних десятилетий. Мне кажется, что сейчас главная Цель состоит в том, чтобы собрать эти остатки, хоть частями, хоть кое-как и их вернуть в Россию.Когда снимают с постаментов старые танки и перерабатывают на новые - это уже свидетельство, что ситуация для российской армии критическая. Думаю, что речь идет сами об этих вещах", - считает он.
- 23 мая Медведев прибыл с рабочим визитом в Лаос. Среди заявленных тем для обсуждения были вопросы безопасности.
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