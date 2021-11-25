В Ла-Манше утонули 27 мигрантов: Франция и Великобритания обменялись обвинениями
В среду, 24 ноября, в проливе Ла-Манш утонуло по меньшей мере 27 мигрантов, пытавшихся добраться из Франции в Великобританию на лодке
Об этом сообщает Reuters .
Гибель 27 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш на резиновой лодке, стала самой большой трагедией такого характера в проливе за все время.
Франция и Германия пообещали работать вместе, чтобы найти общие решения. Однако, учитывая многолетнюю напряженность в отношениях с Brexit и миграцией, много внимания уделяется вопросу, какая сторона должна нести ответственность.
Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в Великобритании плохое управление иммиграцией.
"Это международная проблема", – сказал Дарманен. "Мы просим наших бельгийских, немецких и британских друзей помочь нам бороться с торговцами людьми, работающими на международном уровне", – сказал Дарманен.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возлагает вину на Францию за то, что она отказывается сотрудничать над созданием совместных патрульных групп на французском побережье.
Между тем волонтеры и правозащитные группы заявили, что катастрофу следовало ожидать, поскольку контрабандисты и мигранты идут на все большие риски, чтобы избежать встречи с полицией.
"Обвинять только контрабандистов означает скрывать ответственность французских и британских властей", - заявила общественная организация Auberge de Migrants.
Эта и другие неправительственные организации отметили отсутствие легальных путей миграции и усиление безопасности подводного железнодорожного сообщения Евротоннеля, что побудило мигрантов попытаться осуществить опасный морской путь.
В четверг утром власти Франции сообщили, что в общей сложности в связи с катастрофой были арестованы пять подозреваемых в контрабанде людей.
- Ранее сообщалось , что 11 ноября этого года пролив между Францией и Великобританией пыталось пересечь рекордное количество людей - около тысячи.
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