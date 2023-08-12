В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: по меньшей мере шесть погибших

Об этом сообщает Reuters.

Заместитель председателя регионального транспорта и мэр Тетехэма, расположенного неподалеку от Дюнкерка, Франк Дерсин сказал, что масштабная спасательная операция была начата около 6 часов утра, когда десятки лодок с мигрантами пытались одновременно переправиться через пролив.

"Несколько лодок столкнулись с серьезными трудностями. У прибрежного города Сангатт, к сожалению, нашли трупы", - сказал он Reuters.



Морская префектура подтвердила по меньшей мере шесть смертельных случаев в результате аварии и заявила, что по состоянию на утро 12 августа поисково-спасательные операции продолжаются.

Отмечается, что пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией является одним из самых оживленных судоходных путей в мире. Там наблюдается сильное течение, поэтому переправа на небольших лодках опасна.

Торговцы людьми, как правило, перегружают шаткие шлюпки, оставляя их едва на плаву и под угрозой быть забитыми волнами, когда они пытаются добраться до британских берегов.



Местные волонтеры сообщают, что им удалось спасти 54 человека, в том числе одну женщину. По их словам, во время аварии мигранты на борту пытались с помощью обуви вычерпать воду из полузатонувшего судна.

"На лодке их (мигрантов, - ред.) было слишком много", - объяснила одна из волонтеров.



Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что младший министр морских дел Эрве Бервиль направится в Кале, неподалеку от места аварии одной из лодок с мигрантами.