В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: по меньшей мере шесть погибших
В субботу, 11 августа, перевернулась лодка с мигрантами, которая пыталась пересечь Ла-Манш из Франции, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек
Об этом сообщает Reuters.
Заместитель председателя регионального транспорта и мэр Тетехэма, расположенного неподалеку от Дюнкерка, Франк Дерсин сказал, что масштабная спасательная операция была начата около 6 часов утра, когда десятки лодок с мигрантами пытались одновременно переправиться через пролив.
"Несколько лодок столкнулись с серьезными трудностями. У прибрежного города Сангатт, к сожалению, нашли трупы", - сказал он Reuters.
Морская префектура подтвердила по меньшей мере шесть смертельных случаев в результате аварии и заявила, что по состоянию на утро 12 августа поисково-спасательные операции продолжаются.
Отмечается, что пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией является одним из самых оживленных судоходных путей в мире. Там наблюдается сильное течение, поэтому переправа на небольших лодках опасна.
Торговцы людьми, как правило, перегружают шаткие шлюпки, оставляя их едва на плаву и под угрозой быть забитыми волнами, когда они пытаются добраться до британских берегов.
Местные волонтеры сообщают, что им удалось спасти 54 человека, в том числе одну женщину. По их словам, во время аварии мигранты на борту пытались с помощью обуви вычерпать воду из полузатонувшего судна.
"На лодке их (мигрантов, - ред.) было слишком много", - объяснила одна из волонтеров.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что младший министр морских дел Эрве Бервиль направится в Кале, неподалеку от места аварии одной из лодок с мигрантами.
- Похожий случай произошел накануне, 9 августа. Тогда у итальянского острова Лампедуза затонула лодка с мигрантами: погиб по меньшей мере сорок один человек.
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