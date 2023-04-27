В Кыргызстане запретили деятельность "Радио Свобода"

Об этом пишет киргизская служба "Радио Свобода" - "Азаттик Медиа".

Отмечается, что представители "Азаттик Медиа" планируют обжаловать вердикт в высшей инстанции, по закону они имеют на это 30 дней.

Адвокат СМИ Тимур Султанов отметил, что это показатель отсутствия свободы слова в Кыргызстане.

"Во время дебатов сторон мы привели доказательства, предусмотренные законодательством и Конституцией. К сожалению, суд нас не услышал. Как я сказал во время дебатов сторон, решение суда должно было показать, есть ли у граждан право получать и распространять достоверную информацию или это право просто номинально прописано в Конституции. Сегодняшнее решение дало ответы на эти вопросы", - объяснил адвокат.

Справочно. Минкультуры Кигизстана подало в суд на издание через материал телепередачи "Сегодня. Азия" о конфликте на киргизско-таджикской границе и обвинило СМИ в том, что оно не выполняет требования закона "О средствах массовой информации".

Сайты "Азатик Медиа" заблокированы решением минкультуры с 26 октября 2022 года. В ведомстве пояснили, что эта мера будет действовать до тех пор, пока материал, по которому принято решение о блокировке, не будет удален.