В Кыргызстане задерживают лидеров вероятного госпереворота, - СМИ

Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.

"Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Кыргызская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники тоже подтверждает задержание якобы заговорщиков, планировавших переворот. Утверждается о задержании не менее 10 человек.

Официальных комментариев власти на этот счет пока не было. Однако факт задержаний подтверждается соответствующими видеозаписями, попавшими в сеть. Правда, пока не ясно, действительно ли задержанные готовили переворот в стране.