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В Кыргызстане задерживают лидеров вероятного госпереворота, - СМИ

6 июня, 2023 вторник
01:23
Мир

В Кыргызстане местные силовики провели массовые задержания, как утверждается, участников возможного государственного переворота

Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.

"Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Кыргызская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники тоже подтверждает задержание якобы заговорщиков, планировавших переворот. Утверждается о задержании не менее 10 человек.

Официальных комментариев власти на этот счет пока не было. Однако факт задержаний подтверждается соответствующими видеозаписями, попавшими в сеть. Правда, пока не ясно, действительно ли задержанные готовили переворот в стране.

  • 27 апреля суд удовлетворил иск минкультуры Кыргызстана о запрете деятельности "Радио Свобода" на территории страны.
  • Лидер Кыргызстана стал одним из 6 представителей государств, посетивших парад в Москве на 9 мая.
  • А уже 19 мая лидер КНР представил план, призванный помочь поднять Центральную Азию, в том числе и Кыргызстан, на новый уровень развития.
  • 3 июня президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о желании его страны укрепить отношения с Европейским союзом. Страну, которую принято считать сферой влияния России, посетил президент Совета ЕС Шарль Мишель.

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