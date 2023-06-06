В Кыргызстане задерживают лидеров вероятного госпереворота, - СМИ
В Кыргызстане местные силовики провели массовые задержания, как утверждается, участников возможного государственного переворота
Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.
"Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Кыргызская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники тоже подтверждает задержание якобы заговорщиков, планировавших переворот. Утверждается о задержании не менее 10 человек.
Официальных комментариев власти на этот счет пока не было. Однако факт задержаний подтверждается соответствующими видеозаписями, попавшими в сеть. Правда, пока не ясно, действительно ли задержанные готовили переворот в стране.
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