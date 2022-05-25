В Кыргызстане на Пике Путина взвился украинский флаг

Видео с украинским флагом на вершине Пик Путина появилось в Twitter.

"Если в мире существует Пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, представления не имею, кто", - сыронизировала автор твита под ником "Альпинистка с Веткой".

Позже Украинская правда поговорила с альпинистами, которые принесли на пик сине-желтый флаг.



Парень и девушка, занимающиеся горным туризмом, просили не называть их имена из соображений безопасности. "Мы вдруг решили подняться на "Пик Путина" и вдруг увидели там флаг. Кыргызстан – это не Польша, и здесь немало настроенных за так называемую "спецоперацию" людей. Говорим, что флаг повесили какие-то неизвестные. Но если кто-то его снимет, мы снова запланируем экспедицию на "Пик" и посмотрим, что там происходит", – говорит альпинистка.

Выяснилось, что три года назад парень и девушка уехали из России и сейчас живут в Кыргызстане, 90% времени пара проводит в горах, где нет связи. Молодые люди водят группы в горы, у них было очень много клиентов из Украины.

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