Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Квебеке будет введен дополнительный налог для невакцинированных от COVID-19

В Квебеке будет введен дополнительный налог для невакцинированных от COVID-19

12 января, 2022 среда
10:28
Мир Вакцинация

В канадской провинции Квебек введут дополнительный налог на здоровье для тех, кто не получил ни одной дозы вакцины от коронавируса без медицинских противопоказаний

Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что люди, не получившие первую дозу вакцины, должны будут уплатить "взнос".

Провинция, где было зафиксировано самое большое количество смертей от COVID-19 в Канаде, сейчас борется со всплеском заболеваемости. В крупнейшем городе провинции Монреале больницы заполнены почти на 100%. Во вторник, 11 января, Квебек зафиксировал 8710 новых случаев коронавируса.

"По моему мнению, сейчас это вопрос справедливости для 90% населения, которые принесли определенные жертвы. Я считаю, что мы обязаны им такой мерой", - сказал Лего.

Согласно федеральным данным, чуть более 85% жителей Квебека получили, по крайней мере, одну дозу вакцины до 1 января 2022 года. Не вакцинировались от коронавируса только 12,8% жителей провинции, но они составляют около половины всех больных в больницах.

С прошлой недели для покупки каннабиса и алкогольных напитков в Квебеке необходимо показать подтверждение вакцинации. Также второй раз за период пандемии действует комендантский час, который длится с 22:00 до 05:00 каждый день.

Квебек не единственный регион в мире, пытающийся наложить штрафы на тех, кто не желает получить прививку от COVID-19. Начиная с конца января, греки старше 60 лет обязаны платить 100 евро за каждый месяц, когда они остаются невакцинированными. Сингапур обязал больных коронавирусом пациентов самостоятельно оплачивать медицинские счета, если они не получили прививки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Канада
Коронавирус
Читайте также:
11 января, 2022 вторник
"Зачем вторжение, если есть более дешевые меры": эксперт назвал цели РФ в эскалации на границе Украины
Конгресc США
11 января, 2022 вторник
В Конгрессе США предлагают объявить Украину государством "НАТО-плюс", признать РФ спонсором терроризма и помешать запуску "Северного потока-2"
10 января, 2022 понедельник
Турция сообщила США о намерениях способствовать решению войны в Украине
Киев
-13
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.53
    Покупка 27.53
    Продажа 27.79
  • EUR
    Покупка 31.11
    Продажа 31.55
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
12 января
12:08
Война России со странами НАТО почти немыслима, – премьер-министр Латвии
11:53
В Харьковском метро обрушился потолок: комиссия выясняет причины
11:49
На Харьковщине столкнулись два автомобиля: три человека погибли, пострадали два ребенка
11:44
Олимпиада-2022: Из сборной Беларуси за поддержку оппозиции погнали двух спортсменок
11:37
Наталья Диденко
"Ближайшая ночь будет самой холодной": синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -24°C и штормовом ветре
11:35
Таиланд введет сбор с иностранных туристов
11:28
Омбудсман: Россия преследует 130 граждан Украины по политическим мотивам, из них 121 человек находится в заключении
11:21
За "фабрикацию дел" и "разрушение судебной системы Украины": судья Печерского райсуда Киева попала в базу "Миротворца"
11:13
Оскар
Впервые через три года на церемонии вручения премии "Оскар" появится ведущий
11:11
Свитолина назвала страны, предлагавшие ей сменить гражданство
11:05
В Саудовской Аравии суд впервые публично обнародовал имя мужчины, виновного в сексуальных домогательствах
10:50
россия
США ожидают от России объяснений новых военных учений в четырех областях у украинской границы
10:40
Экспертная ракетка Украины выбыла из Australian Open
10:22
В Одессу прибыли два балкера из 150,5 тыс. тонн угля
10:10
Промоутер заявил, что Усик получит за реванш с Джошуа большие деньги
09:59
Джо Байден
Байден считает штурм Капитолия в 2021 году попыткой госпереворота
09:58
Johnson & Johnson
В США обнаружили редкую побочную реакцию от вакцины Johnson & Johnson: может вызвать кровотечения
09:40
Абсолютный чемпион мира рассказал, когда может провести бой против Ломаченко
09:28
Россия подготовила план внутреннего саботажа и дестабилизации в Украине, - замгоссекретаря США Нуланд
09:22
Польша ЕС
Санкции являются единственным языком, который понимает Путин, - МИД Польши
09:09
Теннисист-антивакцинатор Джокович объяснил, почему награждал детей после того, как заболел коронавирусом
08:52
Украинцев предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за гололеда: установлен желтый уровень опасности
08:38
ОБСЕ
Оккупанты на Донбассе за сутки заглушили 16 беспилотников ОБСЕ и 138 раз нарушили "тишину"
08:33
В Украине растет количество больных: за сутки зафиксировали более 7 тыс. случаев коронавируса, умерло 193 человека
08:27
Фьюри обвинил Усика в употреблении допинга
08:19
Будем защищать нашу землю до последней капли крови, - Залужный о возможном вторжении РФ
08:00
Инфографика
Реал Ливерпуль
"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль-Классико в Суперкубке Испании
07:53
ООС ВСУ
Сутки на фронте: оккупанты один раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
07:34
НБУ повысил официальный курс доллара
07:15
коронавирус
В Украине начинается новая волна COVID-пандемии, - НАН
2022, вторник
11 января
22:58
Всемирный банк
Глобальный рост экономики замедлится из-за COVID-19, инфляции и неравенства доходов: Всемирный банк ухудшил прогноз на 2022 год
22:46
Блинкен Кулеба
Санкции против РФ и укрепление ВСУ: Кулеба и Блинкен согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии
22:42
В Бельгии COVID-сертификаты планируют считать действительными только при наличии бустерной прививки
22:25
Украинские военные проводят вблизи оккупированного Крыма обучение гранатометных расчетов
22:13
Украинец Яремчук вернулся к тренировкам в "Бенфике" после коронавируса
22:10
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои, есть жертвы
21:54
Тарас Козак
Прибыль в $10 млн: подсанкционный нардеп Козак в 2020 году владел нефтедобывающей компанией в РФ, - Следствие.Инфо
21:46
Эмманюэль Макрон
"Явление, которое мы должны приветствовать": Макрон назвал переговоры США с РФ по Украине дополнением Нормандского формата
21:21
Самый старый футболист мира, которому скоро исполнится 55 лет, нашел себе новую команду
21:18
Эксклюзив
"Зачем вторжение, если есть более дешевые меры": эксперт назвал цели РФ в эскалации на границе Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV