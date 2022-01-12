В Квебеке будет введен дополнительный налог для невакцинированных от COVID-19

Об этом сообщает BBC.



Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что люди, не получившие первую дозу вакцины, должны будут уплатить "взнос".



Провинция, где было зафиксировано самое большое количество смертей от COVID-19 в Канаде, сейчас борется со всплеском заболеваемости. В крупнейшем городе провинции Монреале больницы заполнены почти на 100%. Во вторник, 11 января, Квебек зафиксировал 8710 новых случаев коронавируса.



"По моему мнению, сейчас это вопрос справедливости для 90% населения, которые принесли определенные жертвы. Я считаю, что мы обязаны им такой мерой", - сказал Лего.



Согласно федеральным данным, чуть более 85% жителей Квебека получили, по крайней мере, одну дозу вакцины до 1 января 2022 года. Не вакцинировались от коронавируса только 12,8% жителей провинции, но они составляют около половины всех больных в больницах.



С прошлой недели для покупки каннабиса и алкогольных напитков в Квебеке необходимо показать подтверждение вакцинации. Также второй раз за период пандемии действует комендантский час, который длится с 22:00 до 05:00 каждый день.



Квебек не единственный регион в мире, пытающийся наложить штрафы на тех, кто не желает получить прививку от COVID-19. Начиная с конца января, греки старше 60 лет обязаны платить 100 евро за каждый месяц, когда они остаются невакцинированными. Сингапур обязал больных коронавирусом пациентов самостоятельно оплачивать медицинские счета, если они не получили прививки.



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