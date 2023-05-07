В квартире на столичной Троещине взорвалась граната
В воскресенье, 7 мая, в Деснянском районе Киева в результате неосторожного обращения в квартире взорвалась граната, обошлось без жертв
Об этом пишет Нацполиция .
Взрыв произошел на улице Лисковской, мужчину, причастного к совершению преступления, задержали правоохранители. Преступник незаконно хранил гранату, полиция возбудила уголовное производство по ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
- В воскресенье, 15 апреля, столичные правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату в двух человек, в результате чего они получили ранения.
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