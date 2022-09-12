Об этом сообщило местное издание "Мост".

Отмечается, что в квартире Томилиной сработало взрывное устройство. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее телохранитель погиб.

Сообщение о покушении подтвердил и журналист Константин Рыженко.

Официальные источники и оккупационные власти города пока не комментируют произошедшее.

2 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.

Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр уволили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.