В квартире херсонской коллаборантки-"ректора" университета раздался взрыв, - СМИ
12 сентября в квартире "ректора"-коллаборантки Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной прогремел взрыв
Об этом сообщило местное издание "Мост".
Отмечается, что в квартире Томилиной сработало взрывное устройство. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее телохранитель погиб.
Сообщение о покушении подтвердил и журналист Константин Рыженко.
Официальные источники и оккупационные власти города пока не комментируют произошедшее.
- 2 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр уволили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
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