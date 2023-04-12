В Кувейте дебютирует программа с виртуальной ведущей новостей
На выходных в твиттере Kuwait News появилась ведущая новостей, созданная искусственным интеллектом, светловолосую женщину назвали Федха
Об этом пишет Sky News.
"Я Федха, первая ведущая в Кувейте, которая работает с искусственным интеллектом в Kuwait News. Какие новости вы предпочитаете? Давайте услышим ваше мнение", — сказала ведущая новостей, сгенерированная ИИ. Она говорит на арабском.
Абдулла Бофтайн, заместитель главного редактора Kuwait News и Kuwait Times, сказал, что этот шаг является проверкой потенциала ИИ предлагать инновационный контент. По его словам, в будущем Федха сможет регулярно озвучивать новости с кувейтским акцентом для аккаунта Kuwait News в твиттер.
- Напомним, в среду, 5 апреля компания Meta опубликовала модель искусственного интеллекта, которая может выделять отдельные объекты на изображении.
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