В Курской области заявили о "прилетах" со стороны Украины
Утром 2 мая в поселке Теткино Глушковского района Курской области зафиксировали "10 прилетов"
Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграмме.
Старовойт отметил, что сегодня, 2 мая, утром вроде бы со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано "10 прилетов". В 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления. Пострадавших нет.
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