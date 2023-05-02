В Курской области заявили о "прилетах" со стороны Украины

Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграмме.

Старовойт отметил, что сегодня, 2 мая, утром вроде бы со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано "10 прилетов". В 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления. Пострадавших нет.