В Курской области заявили, что обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине"
Утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной на территории Курской области найден БПЛА, на крыле которого была надпись "Слава Украине"
Об этом сообщают РосСМИ.
В Курской области был обнаружен беспилотник с надписью "Слава Украине".
По предварительным данным, БПЛА была найдена ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной неподалеку от села Полозовка . На крыле у него была надпись "Слава Украине", однако никаких других опознавательных знаков больше не было.
Местные власти доложили, что в настоящее время возле беспилотника выставлена охрана.
- 2 мая в РФ сообщалось, что в Курской области были "прилеты" со стороны Украины
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