В Курской области заявили, что обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине"

Об этом сообщают РосСМИ.

В Курской области был обнаружен беспилотник с надписью "Слава Украине".

По предварительным данным, БПЛА была найдена ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной неподалеку от села Полозовка . На крыле у него была надпись "Слава Украине", однако никаких других опознавательных знаков больше не было.

Местные власти доложили, что в настоящее время возле беспилотника выставлена охрана.