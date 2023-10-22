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В Курской области РФ заявили, что один из поселков частично остался без света из-за якобы обстрелов

22 октября, 2023 воскресенье
16:46
Война с Россией

В воскресенье, 22 октября, украинские военные якобы обстреляли поселок Теткино Курской области РФ. В результате в населенном пункте частично нет света

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к возобновлению энергоснабжения. Также осколками нанесен ущерб одному из домовладений.

  • Министерство обороны России заявило , что в ночь на воскресенье, 15 октября, Курскую и Белгородскую области РФ атаковали 27 беспилотников. Все цели вроде бы сбила российская ПВО.
  • Впоследствии СБУ сообщила , что ее дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области России, производившую электроэнергию для военных объектов.
  • Также вечером 16 октября в Белгородской области прозвучала серия взрывов. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.
Россия
Енергия
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