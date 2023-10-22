В Курской области РФ заявили, что один из поселков частично остался без света из-за якобы обстрелов

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к возобновлению энергоснабжения. Также осколками нанесен ущерб одному из домовладений.