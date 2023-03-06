В Курской области РФ военный случайно расстрелял российских солдат
Ночью 6 марта в Курской области военный РФ случайно расстрелял двух других солдат из-за того, что они не ответили на вопрос, кто идет, – один из них погиб
Об этом написал российский телеграм-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел в воинской части недалеко от границы с Украиной. По информации издания, один из солдат стоял на посту и заметил движение. Не получив ответа, мужчина открыл огонь из автомата Калашникова.
Были ранены двое мобилизованных 19 и 22 лет, младший солдат в конце концов погиб, другой находится в больнице.
- 6 марта губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил , что ЗСУ обстреляли пограничное село Искра, в результате чего населенный пункт остался без света.
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