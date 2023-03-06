В Курской области РФ военный случайно расстрелял российских солдат

Об этом написал российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел в воинской части недалеко от границы с Украиной. По информации издания, один из солдат стоял на посту и заметил движение. Не получив ответа, мужчина открыл огонь из автомата Калашникова.

Были ранены двое мобилизованных 19 и 22 лет, младший солдат в конце концов погиб, другой находится в больнице.