В Курской области РФ внедряется желтый уровень террористической угрозы. Ожидают "провокации от украинских националистов"
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт объявил о введении в действие на подведомственной ему территории желтого уровня террористической угрозы
Причиной вступающего в силу с завтрашнего дня такого решения с понедельника, 11 апреля 2022 года, им названы "возможные провокации со стороны украинских националистов". Соответствующее заявление губернатора появилось сегодня, 10 апреля, на его официальном канале в Telegram, передает Еспресо.TV .
"На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов", – пояснил Старовойт.
Особое внимание чиновник страны-агрессора просит обращать на "оставленные сумки".
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"Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию", - заявил Роман Старовойт.
"Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим (российским – ред.) спецслужбам", - добавил он.
- Напомним, с начала нового российского вторжения в Украину в приграничных российских областях постоянно случаются подозрительные взрывы и обстрелы, которые российская пропаганда приписывает украинской армии или "националистам".
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