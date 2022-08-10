Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам источников издания, попытка подрыва произошла вечером 9 августа в кукурузном поле недалеко от села Любицкое. Поврежденная опора расположена в 20 километрах от Курской АЭС и в 100 километрах от границы с Украиной.

Однако подрыв никак не отразился на электроснабжении региона, поскольку сейчас эта линия законсервирована.

Это уже по меньшей мере второй подрыв опоры ЛЭП в Курской области за несколько дней. Вечером 4 августа была повреждена опора, находящаяся в частном секторе Курчатова. Тогда из-за диверсии часть районов области осталась без электричества.

Кстати, расстояние между двумя поврежденными опорами составляет около 15 км.

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