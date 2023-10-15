В Курской области имитируют оборонительные рубежи, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Подполье в Курской области сообщает о новом этапе установки заграждений по границе области, но также отмечает, что местные власти и бизнесы вместе забирают деньги, выделенные на бетонные укрепления.

К сообщению прилагаются фото доказательства того, что вместо строительства бетонных инженерных сооружений по приказу российского правительства, местные власти вынуждают коммерческие структуры Курской области самим платить за крупные партии колючей проволоки и бесплатно предоставлять строительную технику для нужд войска РФ и пограничной федеральной службы.

Фото: Центр национального сопротивления