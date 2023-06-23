В Курске прогремели взрывы. Якобы сработала ПВО
В ночь с 22 на 23 июня в российском Курске раздаются взрывы
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Курске слышали не раз. Начиная с 23:30 по Киеву.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе ПВО.
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!", - пишет Старовойт.
Позже Старовойт снова написал о якобы работе ПВО.
- 19 июня власти Белгородской области обвинили ВСУ в обстреле Валуйского округа, в результате якобы пострадали 7 человек, среди которых есть ребенок.
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