В Курске прогремели взрывы. Якобы сработала ПВО

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы в Курске слышали не раз. Начиная с 23:30 по Киеву.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе ПВО.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!", - пишет Старовойт.

Позже Старовойт снова написал о якобы работе ПВО.